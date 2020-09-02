Haber Giriş: Kaynak: AA
Üreticinin mağdur olmaması için ayçiçeği fiyatı artırıldı
[Fotoğraf: AA ]
Karadenizbirlik Kooperatifi Müdürü Fenni Çiftçi, üreticinin mağdur edilmemesi için ayçiçeği fiyatının ton başına 3 bin 500 lira olarak güncellendiğini açıkladı. Fiyat artışından ürünlerini teslim eden üreticiler de yararlanacak.
Fenni Çiftçi, Karadenizbirlik Yağlı Tohumlar Genel Müdürlüğünce daha önce ton başına 3 bin 200 lira olarak belirlenen yağlık ayçiçeği avans fiyatının 3 bin 500 lira olarak yeniden güncellendiğini söyledi.
Üreticinin mağdur edilmemesi için fiyatta artışa gidildiğini belirten Çiftçi, ürün tesliminden sonra da fark verileceğini aktardı.
Yaklaşık 15 gündür ürün alımına devam eden Karadenizbirlik Yağlı Tohumlar Vezirköprü Müdürlüğünde, fiyat artışından ürünlerini teslim eden üreticilerin de yararlanacağı bildirildi.
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