2020-2021 pazarlama yılı şeker kotaları belirlendi. Şeker üretim kotalarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kota, Türkiye genelinde 2 milyon 700 bin ton şeker olarak belirlendi.

Bu üretim miktarı üretim yapan fabrikalara çeşitli oranlarla paylaştırıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 935 bin 100 ton ile üretimden en büyük payı aldı.

NBŞ kotası yüzde 2,5

Nişasta Bazlı Şekerde (NBŞ) de kota açıklandı.

Geçtiğimiz yıl düşürülen NBŞ kotası bu yıl da yüzde 2,5'te sabit bırakıldı.

Ayrıca NBŞ'deki kotanın yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber