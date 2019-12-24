Türkiye genelinde yüz bin konut yapılacak. Maliye ve Hazine Bakanlığının finansal desteğiyle hazırlanan 100 bin sosyal konut projesine başvuru patlaması yaşandı.

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan konut kampanyasına talep yağdı. 100 bin konut için bir hafta içinde 469 bin başvuru yapıldı.

Başvuru Ziraat Bankası ve e-devlet üzerinden yapılıyor

Başvurular Ziraat Bankasından ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 2+1 tipi evler için 500, 3+1 tipi evler için bin lira başvuru ücreti alınıyor. Konutların fiyatı 140 ila 210 bin lira arasında değişiyor.

Şu ana kadar yapılan başvurularda tercih daha çok 3+1 dairelerden yana oldu. 198 bin 423 kişi bu grupta yer aldı.

Son tarih 15 Ocak

Konut almak için başvuruda bulunanların 336 bin 284'ü başvuru ücretini yatırdı.

TOKİ sosyal konutlarınına başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vadelerle satılacak.

Konutların aylık taksitleri ise en az 894 en fazla bin 22 lira.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Faruk Ölge