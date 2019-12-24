Türkiye'nin ilk ve tek aşı enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açıldı. Dünyadaki aşı politikalarına yön veren uzmanları kadrosuna alan enstitü, Türkiye'nin yerli aşı üretiminin bir parçası olacak.

Enstitüde Türkiye'nin aşı politikaları belirlenecek. Hem uzmanlar yetiştirilecek hem de aşı üretimi yapılacak.

En son teknoloji ile donatılan enstitünün laboratuvarları, yeni aşı geliştirebilecek kapasitede.

Hacettepe Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'nin kendi aşılarını yapmaya çalışan bir ülke olduğunu söyleyerek aşının kritik ve stratejik bir ürün olduğunu ifade etti.

Laboratuvarların oldukça gelişmiş olduğunu belirten Ünal, aynı zamanda aşı üretimine katkı sunacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Aşı enstitüsünde kullanılan dünya standartlarındaki cihazlar, Türkiye’nin yerli aşı üretimine büyük katkı sağlayacak.

Enstitü, aşı reddine karşı da çalışma yapacak

Prof. Dr. Serhat Ünal, toplumun aşı konusunda tereddüdü olmaması gerektiğini söyleyerek, "Mevcut aşıların yaygınlaştırılması, uygulanması, aşı tereddüdü ile ilgili politika geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacak. Aşı gibi önemli konuda eğitim araştırma ve toplum bilinçlendirmesi konusunda araştırmalar yapılacak." dedi.

Enstitü, hem çocukluk çağı hem de erişkinlerde aşının önemi konusunda toplumu bilinçlendirici etkinlikler düzenleyecek.

Haber: Hüsniye Oral

Kamera: Volkan Makar