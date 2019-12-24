Dünya
Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı24 Aralık 2019 Salı 15:53 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 15:54
Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.
İki ülke, bölgedeki petrol üretimini 2014’te durdurmuştu.
Toplamda 5,770 kilometre kare alana yayılan ve iki ülkenin sınırında yer alan Suudi-Kuveyt tarafsız bölgesi kontrolüne yönelik belirsizlik, 2 Aralık 1992’de Uqair Sözleşmesiyle başlamıştı.
Al-Fadhel, Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “yıl sonuna kadar her şeyin yoluna girmesini umduğunu” söylemişti.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kuveyt Suudi Arabistan Petrol üretimi