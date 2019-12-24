Dünya

Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı

24 Aralık 2019 Salı 15:53 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 15:54

Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.