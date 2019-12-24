Hint basınındaki haberlere göre, Nüfus Sayımı Komisyonu, NPR'nin amacının, "olağan mukimler için kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak" olduğunu belirtti.

Yetkililer, veritabanının demografik detaylara sahip olacağını bildirerek, uygulamaya katılan kişilerin son ikamet edilen yer, ehliyet lisansı ve cep telefonu numaraları gibi 21 farklı veriyi beyan etmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ülkedeki her olağan mukimin NPR'ye kaydolmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, uygulamanın 2020 Nisan ve Eylül ayları arasında Assam hariç tüm eyaletlerde ve birlik topraklarında gerçekleştirileceğini açıkladı. Assam'da yasa dışı göçmenleri tespit etmek için NRC'nin uygulandığı anımsatan yetkililer, bu sebeple eyaletin NPR'nin dışında tutulduğunu dile getirdi.

Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA