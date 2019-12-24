Hindistan'da kamyon şoförünün yüksekliğini dikkate almadan köprünün altından geçme denemesi başarısız oldu.

Üzerindeki uçağı kurtarmak için çözüm gecikmedi.

Kamyonun römork kısmındaki tekerler çıkarıldı.

Trafiğin tıkanmasına neden olan kamyon, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: TRT Haber