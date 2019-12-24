Dünya
Hurda uçak taşıyan kamyon köprü altına sıkıştı24 Aralık 2019 Salı 14:51 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 22:47
Hindistan'da hurdaya ayrılmış uçağı taşıyan kamyon, otoyoldaki köprünün altına sıkıştı. Kamyon, taşıyıcı kısmındaki tekerleklerin sökülmesiyle yoluna devam edebildi.
Hindistan'da kamyon şoförünün yüksekliğini dikkate almadan köprünün altından geçme denemesi başarısız oldu.
Üzerindeki uçağı kurtarmak için çözüm gecikmedi.
Kamyonun römork kısmındaki tekerler çıkarıldı.
Trafiğin tıkanmasına neden olan kamyon, daha sonra yoluna devam etti.
Kaynak: TRT Haber