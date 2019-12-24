Dünya
Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı24 Aralık 2019 Salı 14:22 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:27
Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) başvurusu üzerine Whelan’ın tutukluluğunun 29 Mart 2020'ye kadar uzatılmasına karar verildi.
Geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Paul Whelan casusluk abd rusya FSB