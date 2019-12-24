Yaklaşık 2 bin kayıp kişinin ülke dışında olduğunu kaydeden BKA, bir yıldan kısa süredir kayıp olarak listelerde bulunanların ise yüzde 3 oranında olduğunu açıkladı.

Kayıplar listesinde bulunanların 2 bininin 13 yaşına kadar olan çocuklar olduğu bildirilen açıklamada, 3 bin 600’ünün ise 17 yaşına kadar gençlerin oluşturduğu ifade edildi.

Kayıpların üçte ikisini erkeklerin oluşturduğunu duyuran BKA, kayıp bildirimi yapılan isimlerin 30 yıldır arananlar listesinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA