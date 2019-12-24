Olay, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal şehrinde yaşandı.

57 yaşındaki büyükanne, alışveriş yaptığı süpermarketin kasa sırasında ödeme yapmayı bekliyordu.

2 yaşındaki torunu ise alışveriş arabasındaydı.

O esnada üniformalı bir güvenlik görevlisi, kucağına aldığı çocuğu saniyeler içinde kaçırdı ve ön kapıdan çıktı.

Durumun farkına varan büyükanne panikle etrafına bakarken, güvenlik görevlisinin kucağında torunuyla başka bir dükkana doğru yürüdüğünü gördü.

Torununu alarak dükkana dönen büyükanne, yaşananları göz yaşları içinde polise ve alışveriş merkezi yönetimine bildirdi.

Gözaltına alınan güvenlik görevlisi, çocuk kaçırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: TRT Haber