Bilyeler, sensörlü düzenekler, kilolarca amonyum nitrat... Bunların hepsi Tel Abyad'da bir okulda bulundu. Teröristlerin yine bir eğitim yuvasını karargaha çevirdiği ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatıyla Tel Abyad'ın teröristlerden arındırılmasının ardından yapılan arama çalışmaları, teröristlerin hain yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmetçik, teröristlerin depo olarak kullandığı okulda örgüte ait çok sayıda patlayıcı malzemeler buldu.

Teröristlerin bomba yapımında kullandığı kilolarca amonyum nitrat imha edildi.

Okulun içerisinde ayrıca, roket mermisinden yapılan el yapımı patlayıcı, canlı bomba yeleği ve sensörlü düzenekler ele geçirildi.

Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul, onarılarak yeniden eğitime açılacak.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin