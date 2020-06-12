Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi oluşturmuştu.

Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması 14 Mayıs'ta başladı.

Karaismailoğlu, bilet fiyatlarının yüzde 30 oranında düşürülmesinin planlandığını belirtmişti.

Yeni düzenlemeyle, tarifede yaklaşık yüzde 30 indirime gidildi.

Bilet fiyatları 70-375 lira arasında değişiyor

Yurt içi taşımacılıkta 101 ile 115 kilometre arasına 100 lira olarak belirlenen tavan ücret, 70 liraya indirildi.

Önceki tarifede 500 lira olan 2 bin kilometre ve üzeri ücreti de 375 liraya çekildi.

Ücret tarifesi kilometre aralıklarına göre, 70 lira ile 375 lira arasında düzenlendi.

Kararın uygulamaya geçmesiyle daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-bin kilometrelerde 250 lira olan tavan fiyat ise 185 liraya düştü.

Böylece, 160 liraya satılan İstanbul-Ankara otobüs biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.