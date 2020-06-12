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Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarında indirim
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tebliğine göre, şehirler arası otobüs biletlerinde uygulanan tavan ücrette yaklaşık yüzde 30 indirime gidildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi oluşturmuştu.
Yeni düzenlemeyle, tarifede yaklaşık yüzde 30 indirime gidildi.
Yurt içi taşımacılıkta 101 ile 115 kilometre arasına 100 lira olarak belirlenen tavan ücret, 70 liraya indirildi.
Önceki tarifede 500 lira olan 2 bin kilometre ve üzeri ücreti de 375 liraya çekildi.
Ücret tarifesi kilometre aralıklarına göre, 70 lira ile 375 lira arasında düzenlendi.
Etiketler: ulaştırma ve altyapı bakanlığı son dakika şehirler arası otobüs bilet fiyatları otobüs bilet fiyatlarıSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 01:21
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