Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 207 milyon 60 bin lira artarak 3 trilyon 54 milyar 39 milyon 903 bin liradan 3 trilyon 55 milyar 246 milyon 963 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 433 milyar 355 milyon 548 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 505 milyar 419 milyon 162 bin lira oldu.

Yabancı para mevduatı arttı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 906 milyon dolar artarak 231 milyar 404 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 4 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 259 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 745 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,63 artarak 521 milyar 581 milyon 343 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,86 yükselerek 510 milyar 361 milyon 632 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,84 artışla 142 milyar 898 milyon 609 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 265 milyon 895 bin lirası konut, 4 milyar 857 milyon 627 bin lirası taşıt ve 321 milyar 457 milyon 821 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 5 Haziran ile biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira artarak 3 trilyon 67 milyar 96 milyon 888 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,47 artış gösterdi.