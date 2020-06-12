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İngiltere ekonomisinde rekor küçülme
İngiltere ekonomisi nisan ayında yüzde 20,4 küçülerek, en büyük aylık daralmayı yaşadı. Bu düşüşün, COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük olduğu açıklandı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı.
Düşüş, 2008-2009 ekonomik gerilemesinin tamamında görülen düşüşten üç kat daha fazla ve COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük.
Nisan ayı, İngiltere'nin COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla 23 Mart'ta başlatılan karantinanın tam olarak uygulandığı ilk aydı.
Ülke genelinde tüm sektörler durma noktasına geldi, dış ticarette de büyük kayıplar yaşandı.
Etiketler: rekor küçülme koronavirüs İngiltere ekonomiSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 09:29
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