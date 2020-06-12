İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı.

Düşüş, 2008-2009 ekonomik gerilemesinin tamamında görülen düşüşten üç kat daha fazla ve COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük.

Nisan ayı, İngiltere'nin COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla 23 Mart'ta başlatılan karantinanın tam olarak uygulandığı ilk aydı.

Ülke genelinde tüm sektörler durma noktasına geldi, dış ticarette de büyük kayıplar yaşandı.