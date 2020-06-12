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Meksika'da koronavirüs 587 can daha aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 587 kişi daha öldü. Salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 15 bin 944'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 587 artarak 16 bine yaklaştı.
COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 790 artışla 133 bin 974'e çıktı.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 08:53
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