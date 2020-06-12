Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 587 artarak 16 bine yaklaştı.

COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 790 artışla 133 bin 974'e çıktı.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.