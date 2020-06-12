Siyahi George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatına kaybetmesine yönelik ülke genelinde protestolar devam ederken, 4 Haziran'da Oklahoma Tulsa'da yaşanan bir olay ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki siyahi gencin tenha bir yolda yürürken iki polis tarafından arkalarından yaklaşılarak durdurulduğu ve yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Polis, yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylemiş

Gençler polislere niye gözaltına alındıklarını sorarken polislerden biri trafiğe açık yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylediği duyuldu.

Bunun üzerine iki siyahi gencin, yaya kaldırımı olmadığı için yolda yürümek zorunda kaldıklarını belirtmelerine rağmen polisin gençleri dinlemeyerek zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

"Beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz"

Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

Lise çağında olduğu tahmin edilen iki gencin yere yatırılıp ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki yağarken, Tulsa Belediye Başkanı George Bynum olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İlgili polis şubesinin, olaya gösterilen tepkiler üzerine polisler tarafından çekilen gözaltı görüntülerini yayınlamak zorunda kaldığı kaydedildi.

ABD'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine olumlu bakış ikiye katlandı

Yahoo News-YouGov araştırmasına göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 57'si "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkında olumlu düşündüğünü belirtti.

Dört yıl önce benzer bir ankette ise Amerikalıların sadece yüzde 27'sinin aynı soruya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Ankette, siyahilerin haklarını savunan harekete olumlu bakanların siyasi görüşleri ele alındığında ise, Demokratların hala Cumhuriyetçiler ve siyasi görüş bildirmeyen bağımsız gruba göre önde olduğu vurgulandı.

Irkçılık karşıtı harekete dört yıl önce yüzde 54 oranında destek veren Demokratlarda bu oran yüzde 84’e çıkarken, bağımsızların yüzde 21’lik desteğinin ise yüzde 55’e yükseldiği tespit edildi.

En düşük destek Cumhuriyetçilerde

Ülke genelinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde yapılan ankette, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine en az destek veren siyasi grubun Cumhuriyetçiler olduğu ortaya çıktı.

Soruları yanıtlayan Cumhuriyetçilerin yüzde 27'si siyahi hareket hakkında olumlu görüş bildirirken, bu oranın 2016 yılında ise sadece yüzde 4 oranında olduğuna vurgu yapıldı.

Cumhuriyetçiler bu oranla, 4 yıl öncesine göre 6 kat artmasına rağmen, olumlu görüş bildirenler arasında son sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Araştırmaya katılan ABD'li yetişkinlerin toplam yüzde 33'ü söz konusu hareket hakkında olumsuz düşündüğünü söylerken, bu oranın partilere göre dağılımı, Demokratlarda yüzde 10, bağımsızlarda 32 ve Cumhuriyetçilerde 66 şeklinde karşılık buldu.

"Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkındaki olumlu değişim ile George Floyd isimli siyahi vatandaşın Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesi sonrasında ülke geneline yayılan protestolar arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor.

George Floyd protestoları sürüyor

ABD'nin New York şehrinde, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriler devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Florida eyaletinin Miami kentindeki Bayfront Park'ta bulunan Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb’un heykelinin etrafı bariyerlerle kapatılırken, üzerine göstericiler tarafından "George Floyd" ve "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazıldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]