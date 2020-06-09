Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler dünya genelinde devam ediyor. Göstericiler, orantısız güç kullanan polis aleyhinde sloganlar atıp tepkilerini dile getiriyor.

Cinayet protestosu yağmaya dönüştü

Floyd cinayetin benzerinin yaşandığı Orta Amerika ülkesi Meksika'da eylemin adresi başkent Meksiko sokaklarıydı. Siyah giyinmiş yüzleri maskeli gruplar, ana caddelerde yürüdü. Polisin müdahalesi üzerine tansiyon yükseldi. Bazı göstericiler camlarını kırdıkları dükkanları yağmaladı.

Meksika da, polis şiddetine uzak olmayan ülkelerden. Jalisco eyaletinde 4 Mayıs'ta maske takmadığı için gözaltına alınan Giovanni Lopez de polis tarafından katledilmişti. 5 Haziran'da ise, gösteriler sırasında 16 yaşındaki Melanie, polis tarafından dövülmüştü. Sokağa çıkan göstericiler hem Meksika polisinin şiddetini, hem de Amerika'da ırkçı cinayeti bir kez daha protesto etti.

Osaka'da 2 bin kişi sokağa indi, Floyd cinayetine tepki gösterdi

Japonya'nın Osaka kentinde de polis şiddetini protesto etmek için yaklaşık 2 bin kişi sokağa indi. Yaklaşık iki saat süren gösterilerde "nefes alamıyorum" pankartları taşındı.

Atina, Cenevre ve Zareb'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da da, George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise, protestocular, ırkçılık ve polis şiddetine maruz kalan kurbanlarla dayanışma göstermek için dizlerinin üstüne çöktü.