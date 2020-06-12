Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 420 bin 305'e, vaka sayısı 7 milyon 514 bin 706’ya ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 115 bin 255 ölümle ABD'de görüldü.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1261 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 457'ye, vaka sayısının 16 bin 675'e, iyileşen sayısının ise 6 bin 568'e yükseldiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 286'ya ulaştığı aktarıldı.

Ülkede 479 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 40 bin 986'ya çıktığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 609 kişiye tanı konulduğunu ve 849 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ölü sayısının 279'a, vaka sayısının 34 bin 432'ye, sağlığına kavuşan sayısının ise 24 bin 137'ye yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1476 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 69'a, toplam vaka sayısının 75 bin 71'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 47 bin 569 olduğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 467 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada son verilerle toplam can kaybının 34'e, vaka sayısının 16 bin 667'ye çıktığı, iyileşen sayısının ise 11 bin 487 olduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybının 31'e çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca 14 yeni vaka tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1402 olduğunu bildirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 kişinin enfekte olduğu, 7 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 890'a, sağlığına kavuşan sayısının 670'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 206 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 109'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 965 artarak 214 bin 788'e çıktı.

Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti

Sağlığına kavuşanların sayısı da 102 bin 429 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 31 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasındaki vaka sayısı dünya geneline göre az olmasına rağmen oranlar gün geçtikçe artıyor. Afrika'da hükümetlerin COVID-19'a karşı aldığı önlemler salgının yayılmasını önlüyor ancak yine de dikkat etmek ve tetikte olmak gerekir." diye konuştu.

Son bir haftada en hızlı COVID-19 vaka artışı Moritanya, Etiyopya, Güney Sudan ve Zimbabve'de yaşandı.

DSÖ'ye göre kıta genelindeki vaka sayısı 200 bini geçerken 5 bin 600'den fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 70'i Cezayir, Mısır, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da kaydedildi. Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.