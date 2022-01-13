Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) paketi miktarını açıkladı.

Memur maaşlarına yapılan düzenlemeyle bu ay her bir çocuk için yapılan yardımların ortalama 1259 TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Ödemelerin başladığını vurgulayan Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağının altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğuna değinen Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini söyledi.

142 bin çocuk SED hizmetlerinden yararlanıyor

Bakan Yanık, aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını anlattı:

“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkânı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor.”

Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını duyuran Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını söyledi.