Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikler TBMM’de kabul edildi.

Kanun'un revize edilmesiyle hem katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak hem de yeni girişleri teşvik edecek yenilikler getirildi.

2003 yılında uygulanmaya başlanan ve 2013 yılında devlet katkısı uygulaması ile birlikte avantajı artan BES, 2021 sonunda, 13,3 milyon katılımcıya ve yaklaşık 250 milyar fon büyüklüğüne ulaştı.

Unvanında “katılım” ibaresi geçen faizsiz fonların da tercih edilebildiği sistemde, bu fonların oranı da yüzde 23’e ulaşmış durumda.

Devlet katkısı yüzde 30’a yükseltildi

BES’e girişin teşvik edilmesine yönelik 3 önemli yenilik geliyor. Yeni Kanun düzenlemesiyle, devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilecek.

Hem mevcut katılımcıların hem de sisteme yeni girecek katılımcıların ödeyeceği katkı payları yüzde 25 yerine yüzde 30’luk devlet katkısından faydalanacak.

Devlet katkısı limitin aşıldığında da devlet katkısı alınabilecek

Katılımcıların bir yıl içinde brüt asgari ücret tutarının yıllık toplamına kadar yaptığı ödemeler devlet katkısı alabiliyor. 2022 yılı için brüt asgari ücret tutarının yıllık toplamı 60 bin 48 TL olduğu için bu tutarı aşan ödemeler devlet katkısı alamıyordu.

Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, artık bu katılımcılar ödeyecekleri katkı paylarının yıllık brüt asgari ücreti aşan kısmı için de takip eden yıllarda devlet katkısı alabilecek.

Bu sayede, katılımcıların devlet katkısından faydalanmak için birikimlerini yıllara bölüp erteleyerek yatırmasına gerek kalmıyor.

[Grafik: TRT Haber]

45 yaşından büyükler de OKS’ye girebilecek

Eski mevzuata göre, 45 yaşını aşan ve Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dahil olmayan çalışanlar kendi rızalarıyla dahi sisteme giremiyordu. Yapılan düzenlemeyle, 45 yaşını aşan çalışanların da, OKS’ye katılmalarına imkân tanınıyor.

Böylelikle, tüm çalışanlar, otomatik katılım sisteminin avantajlarından faydalanabilecek.

Nakit ihtiyacı sistemden çıkmadan karşılanabilecek

Sistemde devamlılığını sağlayacak 2 önemli yenilik de kısmi ödeme alma ve temlik imkanlarının getirilmesi oldu.

Katılımcıların eğitim, evlilik, konut alımı gibi durumlarda nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden mecburen çıkış yaptıkları ve tasarruflarını bu ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda kullandıkları gözlemlendi.

SEDDK tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemede, katılımcılar nakit ihtiyacını karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzde 50’sine kadar olan tutarı çekebilme imkanına sahip olacak.

Bu katılımcılara, ayrıca belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25’ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek.

BES teminat gösterilebilecek

BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat olarak gösterilebilecek.

Kısmen ödeme alma imkanı ile BES sözleşmelerine ilişkin temlik imkanı getiren uygulamaların, detayları ve uygulama şekli kısa sürede SEDDK tarafından belirlenecek.

Grafik: Bedra Nur Aygün