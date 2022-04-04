Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savunma ve havacılık ihracatında yüzde 48,6'lık artış
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, savunma ve havacılık sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı.
"Yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik"
Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" dedi.
Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 4, 2022
Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.
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