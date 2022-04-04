Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındıkta 7 ayda 1 milyar dolarlık ihracat
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'den 7 aylık dönemde 1 milyar 474 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. İhracat, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33,6 arttı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Mart 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamaya göre, son 7 ayda 246 bin 998 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 474 milyon 722 bin 865 dolar gelir sağlandı.
İhracat, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33,6, gelir bazında ise yüzde 13 arttı.
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