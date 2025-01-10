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Ekonomi
TRT Haber 10.01.2025 10:10

Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi, kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi.

Sanayi üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı.
 

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