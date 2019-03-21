Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Kocaeli'de yatırım yapmayı planlayan firmalar için 208 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı 10 milyar 773 milyon lira oldu.

173’ü yerli, 35’i yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı

Düzenlenen belgelerin 173'ü yerli, 35'i yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 7 milyar 277 milyon lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 3 milyar 496 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl düzenlenen belgelerin 71'i komple yeni yatırım, 114'ü tevsi, 23'ü de diğer nitelikteki yatırımlardan oluştu.

Komple yeni yatırımlar için öngörülen sabit sermaye yatırım tutarının 2 milyar 932 milyon lira olduğu belirlendi.

En çok teşvik belgesi imalat sektöründe

Geçen yıl en çok yatırım teşvik belgesi 165 adetle imalat sektörüne verildi. Hizmet sektörü 39 teşvik belgesiyle ikinci sırada yer alırken, enerji yatırımları için 2, madencilik ve tarım sektörü için de birer yatırım teşvik belgesi verildi.

Sektörlere göre sabit yatırım tutarları da imalatta 7 milyar 570 milyon lira, hizmetlerde 3 milyar 172 milyon lira, enerjide 16 milyon lira, tarımda 11 milyon lira, madencilikte 4 milyon lira oldu.

Teşviklendirilen yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 11 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA