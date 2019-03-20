Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Gelişen Yüzü THY" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 2003 yılında Türk havacılığının serbestleştirildiğini söyledi.

Bu tarihe kadar Türk Hava Yollarının iç hatlarda tek başına olduğunu ifade eden Ekşi, "Diğer oyuncular da devreye girdiler. 65 uçağımız vardı. Şu anda dünyada en çok bilinen hava yolu, en çok ülkeye uçan ve sürekli müşteri memnuniyeti açısından birinciliğe ulaşan bir hava yolu unvanına evrildik. Bu 2003 yılında başladı." diye konuştu.

Ekşi, THY'nin, 2003 yılına kadar zarar eden bir hava yolu olduğunu anlatarak, "2003 yılından 2018 yılının sonuna kadar bir yıl hariç sürekli kar eden bir Türk Hava Yolları var. Zarar ettiği yıl ise 15 Temmuz darbesi yılı.O yıl Türkiye'nin üzerine bir kumpas kurulmuştu. Türk Hava Yolları sadece 2016 yılında zarar etti. Onun dışında diğer yıllarda kar eden bir hava yolu oldu." dedi.

"Türkiye'nin turizmine ilave katkıda bulunuyoruz"

Türk Hava Yollarının dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:

"Büyükelçiliklerimizin olmadığı yerlerde bile Türk Hava Yollarının seferleri var. Afrika'da 34 ülkeye uçuyoruz. Biz Afrika'yı İstanbul üzerinden dünyanın diğer bütün ülkelerine bağlıyoruz. Somali'ye bizden başka uçan uluslararası bir hava yolu yok. Şimdi Katar başlayacak. Biz Somali'yi dünyanın 124 ülkesine bağlıyoruz. Her koyduğumuz seferden Türkiye'nin turizmine ilave katkıda bulunuyoruz. Biz Türk Hava Yolları olarak sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda kültür, turizm taşıyoruz ve iş insanlarıyla işi geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en kuvvetli yumuşak güçlerinden birisidir."

"2019'un da başarılı bir yıl olmasını bekliyoruz"

Ekşi, 2017 yılını güzel geçirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir milyar dolar kar, yüzde 10 civarında yolcu sayısında büyüme olmuştu. 2018'de çok güzel bir yıl geçirdik. 1 milyar 200 bin dolar civarında kar ettik. 75,2 milyon yolcu taşıdık. Yolcu sayımızı da yüzde 8-9 civarında artırdık. Filo sayımızı 330'a çıkardık. 2003 yılında ise 65'ti. Uçak filosu açısından 5 kat büyüyen bir Türk Hava Yollarından bahsediyoruz. Uçak filosunda dünyada 10'uncu büyük hava yoluyuz. 2018 yılında ilk defa yeni nesil geniş gövde uçağı sipariş ettik. 220 civarında uçak siparişi vermiştik. Bazıları geldi, 170 tane daha gelecek. Bunlar 2019 yılının Temmuz ayında gelecek."

Daha uzak noktalara uçabilecek durumda olduklarına dikkati çeken Ekşi, 2018 yılında hem yolcularını memnun ettiklerini hem de karlı hava yolu unvanlarını sürdürdüklerini, 2019 yılının da başarılı bir yıl olmasını beklediklerini kaydetti.

"Sosyal medya bir bilgi kaynağı değildir"

Ekşi, sosyal medyada bazı karanlık ellerin Türk Hava Yolları ile ilgili doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"(Zarar etti, yok bu olacak) diye. Sosyal medya bir bilgi kaynağı değildir. Sosyal medyayı iyi kullanırsanız iyi ama özellikle 'Ben buradan bilgi toplayayım, buradakiler benim bilgi kaynağım olsun.' derseniz çok doğru olmaz. Çünkü yazanın kimliği belli değil, bilginin hangi kaynaktan alındığı belli değil. Çok fazla algı yönetimine açık bir sosyal medya uygulaması var. Türkiye'nin milli gururu olan markalarımızın sosyal medya kanalıyla karalamalarına müsaade etmemek lazım. Onlara inanmamak lazım. Resmi kanallara itibar etmek lazım."

"Turkish Cargo'da Avrupa ikincisiyiz"

Turkish Cargo'da 20 uçak olduğunu ifade eden Ekşi, "Avrupa'da ikinciyiz. Oldukça geniş bir kargo ağımız var. 80 ülkeye kargo uçaklarımızla gidiyoruz. Diğer 330 noktaya da yolcu uçaklarımızla kargo taşıyoruz. Hedefimiz ise dünyanın ilk ikisine girmek. Bu şekilde gayretlerimiz devam ediyor." dedi.

Kargonun hem Türkiye'nin ihracatına destek hem de dünyadaki uluslararası ticaretin geçiş noktasının Türkiye'nin üzerinden yapılması açısından son derece önemli olduğunu aktaran Ekşi, 14 milyar dolar civarında bir gelirleri olduğunu, bunun 1,5 milyar dolarının kargo işinden oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA