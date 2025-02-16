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Ekonomi
AA 16.02.2025 12:25

Sanat eseri ve antika ihracatından 14,5 milyon dolarlık gelir

Türkiye'nin sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı geçen yıl bir önceki yılı geride bırakarak 14 milyon 490 bin 818 dolara ulaştı. ABD, söz konusu kategoride yaklaşık 6 milyon dolarla en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke oldu. Türkiye, son 5 yılda ise 67,6 milyon dolarlık sanat eseri ihraç etti.

Sanat eseri ve antika ihracatından 14,5 milyon dolarlık gelir

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında, ticari faaliyetlere de konu oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında 14 milyon 490 bin 818 dolar değerinde sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu ürünlerde, ihracat değeri bir önceki yıl ise 13 milyon 720 bin 469 dolardı. Böylece sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin sanat eseri satışı, 2020'de 10 milyon 941 bin 338 dolar, 2021'de 11 milyon 793 bin 81 dolar ve 2022'de 16 milyon 666 bin 27 dolar olarak belirlendi.

Bu kategorideki 5 yıllık ihracat ise 67 milyon 611 bin 733 dolar olarak hesaplandı.

En çok ilgi tablo, resim ve kolajlara

Sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatının alt kategorileri incelendiğinde, yurt dışına en fazla elle yapılmış resimler, kolajlar, mozaikler ve dekoratif plakaların gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu kategoride, 2024 yılında toplam 12 milyon 799 bin 515 dolarlık ihracat yapıldı.

Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri ise 1 milyon 128 bin 514 dolar ile en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci kategori olarak kayıtlara geçti.

ABD'ye ihracatta artış

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise en fazla sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke ABD oldu.

ABD'ye, 2023 yılında 4 milyon 672 bin 999 dolar değerinde sanat eseri ihraç edilirken, geçen yıl bu rakam 5 milyon 998 bin 177 dolara ulaştı. Böylece ABD'ye, söz konusu ürünlerin ihracatında, yaklaşık yüzde 28,35'lik artış dikkati çekti.

Geçen yıl ABD'nin ardından en fazla sanat eseri ihraç edilen ülke ise 2 milyon 476 bin 860 dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 191 bin 439 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

2024 yılı ve bir önceki yıl en çok ihracat yapılan 3 ülke ve tüm ülkelere yapılan toplam ihracat değeri (dolar) ise şöyle:

2023 2024
ABD 4.672.999 5.998.177
Almanya 3.158.596 2.476.860
Birleşik Krallık 833.893 1.191.439
Tüm Ülkeler 13.720.469 14.490.818
 

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