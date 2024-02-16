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Ekonomi
AA 16.02.2024 13:48

Sanal gerçeklik teknolojisi e-ticaret deneyimini dönüştürüyor

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Selami Varol Ülker, "Küresel çapta perakende de sanal gerçeklik pazarının 2028'de 5 milyar 455 milyon dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Sanal gerçeklik teknolojisi e-ticaret deneyimini dönüştürüyor

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker, perakende satış faaliyetlerinin geleneksel alışveriş kanallarından dijital ve çevrim içi kanallara kaydığını söyledi.

2026 yılında e-ticaretin tüm perakende satışlarındaki payının yüzde 24'e geleceğini kaydeden Ülker, Çevrim içi alışveriş penetrasyonunun bu yüksek seviyeye ulaşmasında salgın döneminin göz ardı edilemeyecek bir etki yarattığını aktardı.

Ülker, salgının 2020'nin ilk çeyreğinde ABD'de e-ticaret alanında geçmiş 10 yılda yaşanılan kadar büyüme sağlandığına dikkati çekerek "Bununla beraber pandemi dönemiyle yaşanan bu hızlı büyümenin pandeminin toplumsal etkisinin azalmaya başladığı günümüzde ve ileride de devam edeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi alışveriş için yeni olanaklar sunuyor

Selami Varol Ülker, bugün çevrim içi alışveriş alanındaki öncü teknolojinin sanal gerçeklik teknolojisi olduğunun iddia edilebileceğine kaydetti.

Perakende e-ticaret sektörünün sanal gerçeklik teknolojisi tabanlı çözümlerden çeşitli şekillerde yararlanabildiğine işaret eden Ülker şu değerlendirmelerde bulundu:

"Web siteleri gibi artık geleneksel hale gelmiş 2 boyutlu dijital ortamların yanında sanal gerçeklik teknolojisinin yaygınlaşması ve ilgili cihazların görece daha kolay erişilebilir hale gelmesi dijital ortamda yapılan alışveriş için de yeni olanaklar sunuyor. Sanal gerçekliğin iş hayatında varlık gösterdiği uygulama alanlarından biri alışveriş ve özellikle perakende olarak kabul ediliyor. Tüketicilere daha ilgi çekici bir alışveriş tecrübesi sağlamak, satışa giden süreçleri etkin yönetmek hem kurum hem de müşterinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlamak, marka bilinirliğini ve sadakati arttırmak sanal gerçekliğin öne çıkan fırsatları olarak sıralanabilir."

Giyim, mobilya ve ev dekor sektörleri yeni teknolojileri e-ticarette kullanıyor

Ülker, 2027 yılında 2 milyar 593 milyon kullanıcıya söz konusu teknolojilerin ulaşacağı yönündeki öngörünün, perakende sektöründeki büyük şirketlerin alana yaptıkları yatırımı doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

Ülker, "Küresel çapta perakende de sanal gerçeklik pazarının 2028'de 5 milyar 455 milyon dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor. Özellikle giyim, mobilya ve ev dekor sektörlerinin önde gelen şirketleri yaptıkları yatırımlar ile bu yeni teknolojilerin e-ticarette kullanımının arkasındaki itici güç oldular." açıklamasında bulundu.

Sanal gerçeklik teknolojisi tabanlı çözümlerin geleceğin alışveriş ekosisteminde, alışveriş deneyimini gerçek mekânda yapılan alışverişin ötesinde zenginleştirebileceğinin belirtildiğini vurgulayan Ülker, "Sanal teknolojilerin tüketici davranışlarına yönelik etkileri konusundaki araştırmaların bir başka uzlaşma alanı da tüketicilerin sanal teknolojilere atfettiği değerlerdir. Geçmiş çalışmalar 3 boyutlu sanal gerçekliğin tüketici davranışına etkisi konusunda bilgi vericilik ve eğlenebilirlik boyutlarının öne çıktığını gösteriyor. Bu boyutların hedonik ve faydacı alışveriş değerleriyle örtüştüğü görülüyor." dedi.

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