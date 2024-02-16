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Ekonomi
AA 16.02.2024 13:16

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.306,34 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 9.306,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,51 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 9.276,66 oldu. Toplam işlem hacmi 67,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak" dedi

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) yanı sıra konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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