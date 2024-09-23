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Ekonomi
AA 23.09.2024 15:50

Sakarya'dan yılın 8 ayında 4 milyar doları aşan ihracat

Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 8 ayında 4 milyar 18 milyon 739 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Ocak-ağustosta en fazla dış satım yapılan sektör, 3 milyar 530 milyon 162 bin dolarla otomotiv oldu.

Sakarya'dan yılın 8 ayında 4 milyar doları aşan ihracat

Dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer almayı sürdüren Sakarya, ocak-ağustos döneminde ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sundu.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 milyar 677 milyon 341 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 8 ayında yüzde 9,2 artışla dış satımını 4 milyar 18 milyon 739 bin dolara çıkardı.

Kentten bu dönemde en çok ihracat yapılan sektör ise 3 milyar 530 milyon 162 bin dolarla otomotiv oldu. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artış kaydedildi.

Toplamda 146 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren Sakarya'nın en fazla dış satım yapılan ikinci sektörü, 95 milyon 383 bin dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti.

Bu sektörleri 67 milyon 33 bin dolarla çelik, 58 milyon 137 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 54 milyon 953 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 54 milyon 409 bin dolarla makine ve aksamları izledi. Bunların arasında yılın 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 68,7 ile çelik oldu.

Ocak-ağustos döneminde kentten en fazla ihracat 595 milyon 16 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 510 milyon 325 bin dolarla Birleşik Krallık, 484 milyon 253 bin dolarla Polonya, 403 milyon 831 bin dolarla İspanya ve 329 milyon 276 bin dolarla Almanya takip etti.

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Sakarya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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