2021 yılında üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında 8'inci sırada bulunuyor.

Otomotiv ihracatında ise ocak-haziran döneminde 4'üncü sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı. İlk 6 ayda Sakarya'dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Günlük 818 araç banttan indi

Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428'i ihraç edildi.

İhracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sakarya, ürettiği 148 bin 31 aracın 104 bin 80'ini yurt dışına sattı. Üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Ayrıca, kentte günlük banttan indirilen 818 araçtan 575'i yurt dışına gönderildi.

Sakarya'da, ocak-haziran döneminde 121 bin 612 otomobil, 374 otobüs, 339 midibüs, 307 küçük kamyon, 64 kamyonet, 25 bin 335 traktör üretildi.