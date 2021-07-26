Adana Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı sürüyor.

Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat bekleniyor.

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Özkan, dünyada 59 milyon tonluk bir üretim beklentisi olduğunu ve bu arz artışının, ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacağını söyledi.

"Gıda enflasyonuna olumlu katkı sağlayacak"

Geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçeği ithal ettiğini, bu sezon ise 400 bin ton daha fazla ithalat beklendiğini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak oluşacak rakamlar, ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek. Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçeği yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak."