Rize'deki sel felaketinde üç çay fabrikası zarar gördü. Kısa sürede fabrikalar temizlenip üretime alındı.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen sel felaketinden zarar gören üreticilerden iki kat kontenjanla yaş çay alımının devam ettiği anlatıldı.

Bugün itibariyla 10 bin 500 ton stokla alımlara devam ediliyor.

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklar dikkate alınarak üreticilerin acele etmeden günlük limitler dahilinde çay hasadı yapmaları gerektiğini vurgulandı.

Belirlenen limitler kadar yaş çay alımı devam edecek.