Sakarya Gaz Sahası'nda hedef 40 milyon metreküplük üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Nüfusumuzun yüzde 85’ine doğal gazı kullanma imkanı sunduk"

Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için ithalatımızın yüksek olduğu petrol ve doğal gazda yeni keşifler yaparak ve altyapımızı her geçen gün güçlendirerek enerji arz güvenliğimize katkı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002’de ortaya koyduğu Türkiye’de her hane halkına doğal gaz hizmeti götüreceğiz hedefi kapsamında o gün sadece 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 il, 896 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine götürdük. Yani nüfusumuzun yüzde 85’ine doğal gazı kullanma imkanı sunduk.

Vatandaşlarımız, özellikle kadınlarımız doğal gaz konforunu yaşarken aynı zamanda şehirlerimizin hava kalitesini de iyileştirdik. Artan bu doğal gaz talebimiz ve yıllık 50 milyar metreküpün üzerindeki tüketim ile Türkiye doğal gazda Avrupa’nın dördüncü büyük tüketimine sahip ülkesi.

"Gazlaştırma kapasitemizi 161 milyon metreküpe ulaştırdık"

Geçtiğimiz 20 yılda devreye aldığımız doğal gaz iletim ve dağıtım boru hatları, yeraltı doğal gaz depoları, kara enerji terminalleri ve yüzer gazlaştırma tesisleriyle doğal gaz altyapımızı ve giriş kapasitelerimizi artırdık. Özellikle enerji alanında yaptığımız yatırımlarla son 8 yılda gazlaştırma kapasitemizi 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdık.

Bu gelişmiş altyapının yanında milli enerji ve maden politikamız kapsamında yeni bir vizyon ve yeni bir anlayışla kendi sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz, kulelerimiz ve insan kaynağımızla petrol ve doğal gaz arama ve üretim stratejisini de hayata geçirdik. Kara alanlarımızın yanında mavi vatanımızda ve farklı coğrafyalarda yoğun arama çalışmaları yapıyoruz.

"Sakarya Gaz Sahasında tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik"

Coğrafya kaderdir ancak enerjide dışa bağımlılık kader değildir anlayışı içerisinde, inançla ve azimle yaptığımız çalışmalar neticesinde 2020 yılı ağustos ayında pandeminin ortasında Sakarya Gaz Sahasında tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Karadan 170 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 4450 metre altında bulduğumuz gazı yine dünyada rekor sayılabilecek bir sürede 3 yıl içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Sakarya Gaz Sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü buldu. Yurt içi ve yurt dışı toplam üretimimiz ise 20 milyon metreküp güne ulaştı. Bu üretim ile yaklaşık 20 milyon hanemizin 8,6 milyonunun ihtiyacını artık kendi doğal gazımızla karşılar hale geldik.

"17 milyon konut abonesinin gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahasında karşılayacağız"

Sakarya Gaz Sahasındaki üretimi hızla artırıyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküpe, sonraki süreçte de 40 milyon metreküp günlük üretime çıkmayı hedefliyoruz. Böylelikle yaklaşık 17 milyon konut abonesinin gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahasında karşılayacağız.

"Yurt dışında çok daha aktif, çok daha güçlü bir şekilde varlığımızı hissettireceğiz"

Petrol ve doğal gaz arama ve üretimine yönelik yürüttüğümüz çalışmaları sadece yurt içi ile sınırlı tutmuyoruz. İzlediğimiz aktif enerji diplomasisiyle bölgemizdeki ülkeler başta olmak üzere kıtalara aşan coğrafyalardaki petrol ve doğal gaz projelerimizin de sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu kapsamda tamamı Türk mühendisler tarafından dizayn edilerek Türkiye’deki tersanelerde milli imkanlarla inşa edilen sismik araştırma gemimiz Oruç Reis Somali’deki faaliyetlerine devam ediyor.

Hedefimiz sadece ülkemizin değil aynı zamanda dost ve kardeş ülke Somali’nin de kalkınmasına, refahına katkıda bulunmaktır. Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif, çok daha güçlü bir şekilde varlığımızı hissettireceğiz. Irak’ta, Libya’da, Afrika’da, Orta Asya’da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika’da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimizi artırmayı hedefliyoruz.

"Birçok farklı sınamadan geçtik, birçok farklı zorlukları"

Elbette bu günlere kolay gelmedik. Birçok farklı sınamadan geçtik, birçok farklı zorlukları aştık. Devasa projeleri yürütürken dışarıda bizim gelişmemizi, büyümemizi, bölgemizde söz sahibi bir ülke olmamızı istemeyenler vardı. İçeride de yaptığımız her işe sırf muhalefet etmek için arayamazsınız, bulamasınız, bulsanız da üretemezsiniz diye karşı çıkanlar eksik olmadı. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü siyasi iradeyi ve aziz milletimizin dualarını arkamıza alarak, kendi insanımızla, kendi mühendislerimizle Türkiye olarak petrol ve gaz aramacılığında büyük bir başarı hikayesi yazdık. Büyük bir paradigma değişikliğine gittik.

Bu yeni strateji, bu yeni strateji kendi filomuzla, kendi insan kaynağımızı oluşturarak, kendi ekipmanlarımızı geliştirerek daha önce arama yapmadığımız coğrafyalarda, aranmadık hiçbir yer bırakmayarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru yürümek anlamına geliyor.

Bugün bu milletin bir ferdi olarak iftiharla söylüyorum ki, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerimizle, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemilerimizle Türkiye dünyanın en modern arama ve üretim filosuna sahip ülkelerinden biri konumuna gelmiştir.