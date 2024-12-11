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Ekonomi
AA 11.12.2024 13:38

Fındık ihracatından 2,3 milyar dolar gelir

Türkiye, 2024 yılının 11 aylık döneminde fındık ihracatından 2 milyar 329 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Fındık ihracatından 2,3 milyar dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nden (KFMİB) alınan bilgiye göre, 1 Ocak-30 Kasım 2024 arasında 289 bin 39 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ihracat karşılığında 2 milyar 349 milyon 239 bin 446 dolar gelir sağlandı.

Geçtiğimiz yılın aynı tarihleri arasında ise 251 bin 163 ton dış satım yapılırken, 1 milyar 621 milyon 988 bin 536 dolar kazanç elde edilmişti.

Türkiye'nin 2024 yılında fındık ihracatı bir önceki yıla göre tonaj olarak 37 bin 876 ton, gelir bakımından da 721 milyon 250 bin 910 dolar artış gösterdi.

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