Hafif Sağanak Yağışlı 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.12.2024 13:01

İkinci el otoda satışlar arttı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek, 176 bin 921 olarak gerçekleşti.

İkinci el otoda satışlar arttı
[Fotograf: AA]

Geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde ekim ayına göre yüzde 12 azalış görülürken, 2023 Kasım'a göre yüzde 17 artış kaydedildi.

Kasımda yayınlanan ilanların yüzde 46'sına tekabül eden 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 23 artış gözlendi.

Yılın 11 ayında ilan sayısı yüzde 9 ve satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 369 bin 882 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1 arttığı görüldü.

Buna göre ikinci el araç fiyatları sene başından kasım ayı sonuna kadarki sürede yaklaşık yüzde 8 arttı.

2 bin 103 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 99 bin 640 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 68 bin 952 satışla benzinli, 4 bin 552 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1674, elektrikli otomobil satışları ise 2 bin 103 oldu. Kasım 2023'te 551 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Kasımda yüzde 56, yılın 11 ayında yüzde 58 pay ile 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin 11 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 5 azaldı.

Elektrikli araç pazarında ise satışların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı görüldü.

Ortalama satış hızı 32 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda kasım ayında araçların ortalama satış hızı 32 gün olarak belirlendi.

Renault marka araçları 28 gün ortalama satış hızıyla pazar ortalamasına göre 4 gün daha hızlı satıldı.

ETİKETLER
Otomotiv
Sıradaki Haber
Sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı
13:17
10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi
13:07
Sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona ulaştı
13:05
Bakan Yumaklı: Türkiye tohum ihraç eden bir ülkedir
12:59
Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı
13:00
ABD'nin California eyaletindeki yangında 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
FOTO FOKUS
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ