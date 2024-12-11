Bakan Bolat, Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Farzaneh Sadegh Malvajerd ile Tahran’da düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Forum kapsamında ticaret, gümrük, yatırımlar, finans, ulaştırma, enerji, sağlık, tarım, çevre ve şehircilik, turizm ile spor gibi çeşitli konularda iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, bu alanlarda iş dünyasının ortaklaşa atabileceği adımların değerlendirildiğini belirtti.

"Türkiye ve İran 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma fırsatına sahip"

İranlı Bakan Malvajerd ile bugün imzalanan "Türkiye-İran 29. Dönem Mutabakat Zaptı"nın ikili iş birliğini geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Toplantıda da vurguladığımız üzere Türkiye ve İran, kararlı bir şekilde atacağı adımlarla 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşma fırsatına sahiptir" ifadelerini kullandı.