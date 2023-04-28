Sahte 'helal' belgeli ürünlerin yurda girişi engellenecek

Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte olacak.

Süreç, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkili kılınmış kurumların takibinde olacak. Helal akreditasyonu yapılmamış ürünlerin ülkeye girişi engellenecek.

Buna göre, ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresi ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri işbirliği yapacak.

Ürünün iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası dahil herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin şüphe hasıl olması halinde durum Helal Akreditasyon Kurumu'na bildirilecek.