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Ekonomi
TRT Haber 27.04.2023 20:48

BDDK'dan elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi

BDDK, elektrik araçlarla ilgili kredi kullanım tutarlarında alt sınırları yükseltti. Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

BDDK'dan elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
[Fotograf: AA]

BDDK, elektrik motorlu taşıtlar için yeni kredi düzenlemesi getirdi.

Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

Öte yandan 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak. 

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