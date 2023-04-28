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Ekonomi
TRT Haber 28.04.2023 01:49

Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı

Kaharamanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşı korumak adına yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Son olarak Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zaman aşımına uğrayan tasarruflarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanıdı.

Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, 2022 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için yeni bir düzenleme yapıldı.

Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliği kapsamında, zaman aşımı süresi, 15 Haziran tarihinde dolan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru süresi 15 Eylül tarihe kadar uzatıldı.

Hak sahipleri ve mirasçılar tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebilecek.

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