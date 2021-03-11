Salgın tedbirleri kapsamında 28 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçici olarak uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pandemi Sertifikası gereklerini yerine getirerek 1 Haziran 2020'de kapılarını yeniden uçuşlara açtı.

750 bin metrekare alan dezenfekte edildi

Havalimanında, salgına karşı alınan önlemler kapsamında toplam 750 bin metrekare alan dezenfekte edilirken, bu süre içinde 30 bin litre sıvı sabun ve 20 bin litre el dezenfektanı harcandı.

İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den bugüne kadar havalimanını 13 milyon yolcu kullandı.

Yolculara "Sizi önemsiyoruz." mesajıyla sağlıklı ve güvenli bir seyahat imkanı sunmak amacıyla terminal içinde tüm alanlar düzenli dezenfekte ediliyor.

Ayrıca güvenlik girişlerinde kullanılan plastik badyalar da her kullanımdan sonra görevliler tarafından temizleniyor.