Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara-Sivas YHT hattı için tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattında sona geldiklerini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı YHT
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