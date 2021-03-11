Şanlıurfa Harran Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Pilis ve aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Alpay, atık plastiklerin 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

ABD’de eğitim aldılar, yurda dönüp çalışmaya başladılar

Bir girişimcilik programında ilk 25'te yer alan proje sayesinde, öğrencilerden Pilis, ABD'ye gitme fırsatı yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

İki hafta boyunca önemli şirketlerin üst yöneticileriyle görüşen Pilis, 3 boyutlu yazıcılar hakkında önemli bilgiler aldı.

BM, Türk Kızılay ve KOSGEB desteğiyle tesis kurdular

Daha sonra Şanlıurfa Teknokent binasında araştırma-geliştirme çalışması yürüten öğrenciler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türk Kızılay ve KOSGEB'ten destek alarak kurdukları tesiste, atık plastiklerden ürün üretimine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Muhammet Pilis, kurdukları tesiste kullandıkları makinelerin tasarımının ve yapımının kendilerine ait olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Plastiklerin doğaya salınımı geciktiriliyor

Doğadaki en büyük sorunların başında atık plastiklerin geldiğini ve bunların dönüştürülmesi için arayış içine girdiklerini söyleyen Pilis, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Çeşitli süs ürünleri, endüstride, sağlıkta kullanılan ürünler, prototip ürünler üretiyoruz. Bu sayede 3 boyutlu yazıcıları katı plastiklerin geri dönüşümünde aktif olarak kullanıyoruz. Çünkü 3 boyutlu yazıcılar hayatımızın her alanına girdi. Biz de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında sorumlu üretim, sorumlu tüketim hedefleri doğrultusunda katı atıkları, plastikleri, doğaya ne kadar az salabilirsek ya da bu döngüyü ne kadar geciktirebilirsek bu bir avantaj diye düşünüyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler 3D yazıcıların daha farklı alanlarda kullanılması için araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.