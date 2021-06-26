Aşılamanın yaygınlaşmasıyla seyahat edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu artışlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görülmeye başlandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün salgın döneminin en yoğun günlerinden biri yaşandı.

Havalimanında 25 Haziran'da 393'ü iç hat, 210'u dış hat olmak üzere toplam 603 uçuş gerçekleşirken, iç hatlarda 62 bin 445, dış hatlarda 27 bin 732, toplamda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.