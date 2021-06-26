Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen'de salgın döneminin yolcu rekoru
[Fotoğraf: AA]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.
Aşılamanın yaygınlaşmasıyla seyahat edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu artışlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görülmeye başlandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün salgın döneminin en yoğun günlerinden biri yaşandı.
Havalimanında 25 Haziran'da 393'ü iç hat, 210'u dış hat olmak üzere toplam 603 uçuş gerçekleşirken, iç hatlarda 62 bin 445, dış hatlarda 27 bin 732, toplamda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Koronavirüs
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