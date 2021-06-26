Züccaciyeciler Derneği'nin verilerine göre, sofra ve mutfak eşyaları ihracatı, ocak-mayıs döneminde 2 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek rakam 565,1 milyon dolarla martta görülürken, onu 553,4 milyon dolarla nisan, 465 milyon dolarla mayıs ayı takip etti. Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 465 milyon dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde en yüksek ihracat 963 milyon dolarla endüstriyel ürünlerde görülürken, onu 541 milyon dolarla küçük ev aletleri, 449 milyon dolarla metal ürünler, 236 milyon dolarla plastik ürün grubu, 117 milyon dolarla cam ürünler izledi.

Söz konusu dönemde 59 milyon dolarlık porselen grubu, 38,5 milyon dolarlık hediyelik ürünler, 4,9 milyon dolarlık da ağaç ürün grubu ihracatı gerçekleşti.

En yüksek rakamın görüldüğü endüstriyel ürünlerde artış yüzde 54,3'e yükselirken, küçük ev aletlerindeki yükseliş yüzde 63'e ulaştı.

1,48 milyar dolar dış ticaret fazlası

Söz konusu rakamlarla birlikte TÜİK verileri de değerlendirildiğinde, ocak-nisan döneminde sektörün dış ticaret fazlası yüzde 5,2 artarak 1,48 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı verilen "porselen-seramik-çini", "ağaç sofra ve mutfak eşyaları" ile "hediyelik eşya" ürün gruplarında bu sene dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde 85,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2,8'inin züccaciye sektörünün yaptığı göze çarptı.