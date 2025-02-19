Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.02.2025 18:09

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltıldı

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildiği ve 22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'u iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat'taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat'ta yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İstanbul Kar Yağışı Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Yolu
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Virüslü domates tohumu mahrecine iade edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
"Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli sona erdi
19:05
Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
18:54
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD heyetiyle yapılan görüşmenin "olumlu" olduğunu söyledi
17:48
İşgalci İsrail, binlerce Filistinlinin Cenin Mülteci Kampı'na girişini engelledi
17:09
Ankara barajlarında 9 aylık su kaldı
16:53
"Yenidoğan çetesi" soruşturması sürüyor: 34 sağlık personeli meslekten men edildi
Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu
FOTO FOKUS
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ