Hafif Kar Yağışlı 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.02.2025 13:09

Bakan Yumaklı: Virüslü domates tohumu mahrecine iade edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye gönderilen domates tohumlarında virüs tespit edilmesine ilişkin, "Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil." dedi.

Bakan Yumaklı: Virüslü domates tohumu mahrecine iade edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Yumaklı, Türkiye'ye giren ürünlerin standartlara göre denetlendiğini belirtti.

"Bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil"

Bu sürecin "sıfır toleransla" devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, "Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler bu şekilde tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Farklı zamanlarda farklı ürünler ülkemize gelebiliyor. Bunların ülkemize girişi yapılmadan analizleri tamamlanır. Sağlık sertifikalarıyla karşılaştırılır, herhangi bir uygunsuzluk varsa mahrecine iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz"

Yumaklı, son günlerde ihraç edilen ürünlerin yüksek oranda pestisit içerdiği gerekçesiyle iade edildiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye iade edilen ürünlerin tamamının pestisit nedeniyle geri gönderildiği bilgisinin doğru olmadığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bunların bazıları, aflatoksin dediğimiz küflenmeye bağlı üründe meydana gelen değişiklikler de olabiliyor. Bununla ilgili denetimleri de sıkılaştırdık. Herhangi bir firmanın 2'den fazla ürünü geri dönmüşse biz ona hem paketleme tesisinde ve tarlada hem yurt dışına çıkamadan gümrükte mutlaka yeni bir analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz. Pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen ürünlerde yüzde 35 oranında azalma var. Bunu azaltmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı İhracat Tohum Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Giresun'da toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
İstanbul'da kar yağışı haftaya kadar sürecek, valilik tedbirleri açıkladı
13:21
AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımda anlaştı
13:13
4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisi kurulacak
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
12:52
Cevdet Yılmaz: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Giresun'da toplanacak
12:35
Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Gazze'de yaklaşık bir buçuk yıl ardan sonra eğitime dönüş
Gazze'de yaklaşık bir buçuk yıl ardan sonra eğitime dönüş
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ