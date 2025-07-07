Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

Konuyla ilgili olarak İSG’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sabiha Gökçen, Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi 'MAJOR Havalimanları' arasında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14,9 artış sağlayarak Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Hava Trafik Raporu’na göre, yolcu sayısına göre 2025 ilk 5 ayda Avrupa’da 9'ncu sırada yer aldı. Yepyeni başarılara doğru yola çıkarken rotasında Sabiha Gökçen’e yer veren tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz"