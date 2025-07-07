Bursa Kültür Yolu Festivali, kentte ekonomiyi de canlandırdı

Festival süresince Bursa’daki otel ve restoranlarda doluluk oranlarında ciddi artışlar yaşandı. Şehir esnafı, yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu bu yoğunluktan son derece memnun kaldı.

Festival, kent ekonomisine gözle görülür bir katkı sağladı.

7 gün boyunca restoranlarda yoğunluk yaşandı

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Etkinliklere sadece Bursalılar değil, çevre illerden gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de gastronomi etkinlikleri oldu. Bursa’nın belirli noktalarında kurulan 12 farklı “Lezzet Noktası”nda ünlü şefler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, misafirlerle buluştu. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetler, festival sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Festivalin kent ekonomisine olan etkisini değerlendiren otel ve restoran temsilcileri, yaşadıkları memnuniyeti anlattı.

Bursa Kültür Yolu Festivali, yalnızca kültürel değil, ekonomik anlamda da Bursa’ya büyük bir ivme kazandırdı. Hem şehirdeki konaklama hem de yeme-içme sektörleri hareketlilik yaşarken, esnafın yüzü güldü. Festivalin her yıl daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.