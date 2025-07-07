Türkiye ucuz enerji fiyatıyla dikkat çekiyor

Fatura desteği uygulaması devam ediyor... Elektrik ve doğal gaza ortalama yüzde 50'nin üzerinde devlet desteği sağlanıyor. Destek ile Türkiye enerji faturalarında Avrupa ülkelerinden pozitif ayrışıyor.

Türkiye, enerji alanına yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Artan yerli üretim ve enerji iş birlikleri vatandaşın cebine olumlu yansıyor.

Saatte 200 kilovat elektrik tüketimi Türkiye'de yaklaşık 12 euro. Bu fiyatla Avrupa'da en ucuz mesken elektrik tarifesine sahip ülke unvanına sahip.

Bu rakam Macaristan'da 18, Ukrayna'da ise 19 euronun üzerinde... Almanya en pahalı ülkeler listesinde başı çekiyor.

Listede Almanya'yı, İsviçre ve Birleşik Krallık takip ediyor.

Doğal gaz faturasında da pozitif ayrışıyor

Türkiye doğal gaz faturası açısından da dünyanın birçok ülkesinden pozitif olarak ayrışıyor.

Konutlarda aylık 100 metreküp doğal gaz tüketim tutarı en ucuz fatura bedeli yaklaşık 19 euro ile Ukrayna'da.

Türkiye 23 euro ile ikinci sırada. En pahallı ülkeler arasında İsveç 368 euro ile birinci sırada yer alıyor.

Hollanda 192 euro ile ikinci, İsviçre 166 euroya yakın bedelle üçüncü.

Türkiye'de enerji fiyatlarının daha düşük olmasında devlet sübvansiyonlarının etkisi büyük...

Devlet desteğinin 2025'te devam etmesi için bütçeden 472 milyar lira kaynak ayrıldı.